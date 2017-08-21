Порошенко призначив спецпредставника України з питань придністровського врегулювання

Президент Петро Порошенко призначив Віктора Крижанівського спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Про це йдеться в указі №229/2017 глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

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«На зміну статті 2 указу президента України від 16 вересня 2005 року № 1279 "Про спеціального представника України з питань придністровського врегулювання" (зі змінами, внесеними указами від 30 березня 2006 року № 267, від 9 серпня 2008 року № 699, від 6 липня 2010 року № 759, від 16 вересня 2010 року № 905 та від 4 квітня 2014 року № 375) призначити Крижанівського Віктора Володимировича спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання», - зазначено в документі.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Ірина Фріз заявила, що у Росії з'явилися окремі матеріали про плани проведення наступальної операції на південній ділянці Одеської області, висадки російського десанту з метою організації "коридору" до ПМР.