У Росії подейкують про плани висадити десант на Одещині для організації "коридору" до невизнаного Придністров'я - депутат

У Росії з'явилися окремі матеріали про плани проведення наступальної операції на південній ділянці Одеської області, висадки російського десанту з метою організації "коридору" до ПМР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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Вона наголосила, що такий розвиток ситуації на південно-західному напрямку вимагає від України рішучих дій політико-дипломатичних.

Крім того, за її словами, останнім часом з боку самопроголошеної невизнаної Придністровської молдавської республіки продовжують надходити нездорові сигнали, що, зокрема, вказують на фактичні дії її з виходу з мирної угоди та іншого бачення змісту міжнародних документів з придністровського врегулювання.

Також так званий голова уряду ПМР Олександр Мартинов заявив про наміри Тирасполя легітимізувати інститут судових виконавців РФ на території невизнаного Придністров'я.

"У зв’язку з цим направляю секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олександру Турчинову звернення з пропозиціями мінімізації загроз російської підривної роботи проти України з боку території ПМР, а також поверненням Тирасполя до виконання зобов’язань в рамках мирної угоди", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляла раніше Фріз, політичні кола Росії застосовують придністровський сценарій на Донбасі.