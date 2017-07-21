Молдова висунула Росії вимогу вивести війська з Придністров'я

Парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаної республіки Придністров’я, передає Espreso. Згідно з документом, перебування на території країни російських військ визнається загрозою для суверенітету держави та її цілісності і незалежності.

"Дислокація на території Молдови значної кількості зброї та боєприпасів з Російської Федерації є постійною загрозою на адресу країни", - йдеться в документі.

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Молдовські парламентарі закликали Росію завершити виведення військ і боєприпасів з території Придністров'я. Вони звертаються до всіх міжнародних організацій з проханням підтримати цю ініціативу, спрямовану на підтвердження суверенітету і державності Молдови.

Депутати від опозиційної партії соціалістів в знак протесту покинули зал засідань. Вони назвали цей документ геополітичною провокацією.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня представники України та Молдови домовилися посилити координацію кроків із забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України і Молдови у контексті безпекової ситуації в регіоні.