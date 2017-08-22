Президент Петро Порошенко анонсує сьогодні ввечері телефонну розмову лідерів «нормандського формату».

Читайте такожПорошенко заявляє, що не бачить необхідності змінювати "нормандський формат"Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєверодонецьку.

«Ми обов’язково встановимо мир, ми обов’язково повернемо всі окуповані території політико-дипломатичним шляхом», - заявив Порошенко.

«Вже через 3,5 години в Києві сьогодні ввечері у мене відбудеться телефонна конференція в «нормандському форматі», де ми будемо наголошувати і щодо посилення озброєної місії ОБСЄ, і щодо запровадження миротворців ООН, і щодо порушення режиму припинення вогню з 25 (серпня) чи 1 вересня, щоб діти могли нарешті хоч до школи піти», - зазначив президент.