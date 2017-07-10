Столтенберг: економічні санкції проти РФ треба зберігати, поки вона не змінить поведінку в Криму і на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що економічні санкції проти Російської Федерації треба зберігати, поки вона не змінить свою поведінку в Криму та на Донбасі. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у Києві після Комісії Україна-НАТО.

Читайте такожРосія має вивести тисячі своїх солдатів з України та припинити підтримку бойовиків - СтолтенбергСтолтенберг розповів, що на засіданні комісії обговорювалася ситуація на сході України.

"НАТО рішуче підтримує Мінський процес і "нормандський формат", тому що ми твердо переконані, що це є найкращим форматом для урегулювання кризи в Україні", - сказав генсек Альянсу.

Також він додав, що НАТО також вітає нові ініціативи щодо проведення нових зустрічей і нові зусилля у намаганні забезпечити, аби мінські угоди були повністю виконані.

"Я можу сказати, що рішуче підкреслюю важливість економічних санкцій. Це не залежить від НАТО, щоби приймати рішення стосовно економічних санкцій, але союзники НАТО запроваджують санкції, і я думаю, що важливо зберігати санкції до того часу, поки Росія не змінить свою поведінку на сході України та у Криму, і не втілить Мінські угоди", - наголосив Столтенберг.

Також він нагадав, що Альянс здійснив найбільше зміцнення колективної системи безпеки з часу завершення "холодної війни", що "великої мірою стало відповіддю агресивним діям Росії в Україні".

"Ми втричі збільшили кількість сил реагування НАТО і ми збільшили нашу військову присутність на східних рубежах Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії в Україні", - додав генсек НАТО.