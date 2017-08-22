Порошенко презентує на сесії ГА ООН ідею щодо введення миротворців на Донбас

Президент України Петро Порошенко заявляє, що має намір наступного місяця презентувати на Генасамблеї ООН ідею щодо введення миротворчої місії на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєверодонецьку.

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Він нагадав, що 24 липня під час попередніх телефонних переговорів лідерів держав в «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

«Це гарантія того, що на Донбасі припинять стріляти, гарантія того, що Росія припинить постачати бойовиків і виведе свої регулярні підрозділи, забере зброю, яку вона поставила для того, щоб вбивати українців», - зазначив Порошенко.

«Як тільки Росія забере війська - немає в нас ні приводу для конфліктів, ні приводу для дискусій», - підкреслив глава держави.

«Питання миротворчої місії ООН та озброєної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, ба більше – категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідеї з миротворцями я збираюся наступного місяця презентувати в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН», - додав Порошенко.