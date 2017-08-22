Україна поверне суверенітет над окупованими Кримом і Донбасом - Порошенко

Президент України Петро Порошенко упевнений, що Україна поверне суверенітет над тимчасово окупованими Кримом і Донбасом. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав в Ізюмі Харківської області під час церемонії відкриття після капітального ремонту мосту через річку Сіверський Донець.

"Якщо два-рік тому були ще дискусії щодо проведення воєнного параду на Майдані Незалежності, зараз уся країна пишається нашими Збройними силами, які мають найвищий рівень довіри. І я пишаюся тим, що нам з вами вдалося зробити за ці три роки. Ми народили нову українську армію, нове українське військо, нових українських героїв", - заявив президент.

Читайте такожПорошенко заявив, що Україна подолала спричинену війною глибоку кризу

"Вони будуть звітувати післязавтра перед українським народом, кожного з нас буде переповнювати почуття гордості та впевненості, що ми повернемо захоплену загарбниками землю, що ми повернемо український суверенітет і над окупованим Донбасом, і над анексованим Кримом", - наголосив він.

За словами Порошенка, він зараз перебуває на автодорозі М-03 Київ – Харків - Довжанський. "Київ, Харків, Ізюм – молодці, але на 100%, я вірю в це, ми будемо святкувати завершення будівництва нашої дороги у Довжанському (населений пункт в Луганській області з серпня 2014 року тимчасово контролюється терористами "ЛНР" - УНІАН)… Я впевнений у тому, що ми повернемо Довжанський, повернемо Донбас та відновимо дорогу Київ – Харків – Довжанський", - заявив президент.