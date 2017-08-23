"Готуються зіпсувати свято": Грицак попередив про можливі провокації 24 серпня

Служба безпеки України (СБУ) має чимало матеріалів про підготовку провокацій на День незалежності, заявив на брифінгу у Києві голова відомства Василь Грицак, передає кореспондент Радіо Свобода.

Читайте такожПорошенко: Росія і її маріонетки отримають гідну відсіч у разі спроб піти в наступ«В роботі у нас є чимало матеріалів, де йдеться про те, що є, скажімо так, нехороші люди або групи, які готуються зіпсувати свято. У різний спосіб можна зіпсувати свято, мова навіть не йде про терористичні акти», – повідомив він.

За словами Грицака, СБУ має дуже хорошу взаємодію із Національною поліцією та Національною гвардією і готова протидіяти цим загрозам.

«У нас декілька разів на день проходять спільні наради: вранішні доповіді до 9-ї години і вечірні після 12-ї ночі. Сьогодні ми з Кононенком Віктором, моїм заступником, з роботи поїхали опів на другу ночі. І це нормальний стандартний режим напередодні свят», – зазначив голова служби безпеки.

Раніше 23 серпня СБУ повідомила про знешкодження вибухівки, встановленої в Івано-Франківську під пішохідним мостом.

Підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23-24 серпня будуть 15 тис. працівників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, це відбувається через імовірність атак з метою дестабілізації ситуації під час урочистостей.