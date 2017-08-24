Україна святкує 26-ту річницю Незалежності (відео)

24 серпня 1991 року було Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Цьогоріч нашій державі виповнюється 26 років. Традиційно у Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванках.

Головним дійством Дня незалежності буде військовий парад, який пройде головною вулицею столиці. У святкуванні візьмуть участь міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, заступник міністра оборони Великобританії, а також офіційні особи та делегації. Вперше Хрещатиком крокуватимуть військові іноземних країн - 231 військовослужбовець.

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У День Незалежності, 24 серпня, Україну відвідає міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони України Степаном Полтораком.

За прогнозами синоптиків, на День Незалежності в Україні буде прохолодно і майже без опадів.