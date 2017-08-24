Україна святкує 26-ту річницю Незалежності (відео)
Головним дійством Дня незалежності України буде військовий парад.
24 серпня 1991 року було Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Цьогоріч нашій державі виповнюється 26 років. Традиційно у Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванках.
Головним дійством Дня незалежності буде військовий парад, який пройде головною вулицею столиці. У святкуванні візьмуть участь міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, заступник міністра оборони Великобританії, а також офіційні особи та делегації. Вперше Хрещатиком крокуватимуть військові іноземних країн - 231 військовослужбовець.
Читайте такожВ окупованому Севастополі патріоти привітали Україну з Днем прапора та Днем Незалежності флешмобом
У День Незалежності, 24 серпня, Україну відвідає міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони України Степаном Полтораком.
За прогнозами синоптиків, на День Незалежності в Україні буде прохолодно і майже без опадів.