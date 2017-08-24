У США не відкидають можливість надання Україні летального озброєння, але питання ще не вирішене - Держдеп

У США поки що не прийняли офіційного рішення щодо надання Україні летального озброєння. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт, йдеться на сайті Держдепу.

При цьому Науерт все ж підкреслила, що Вашингтон не відкидає можливості надання летальної зброї Україні.

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"Секретар Меттіс (міністр оборони США Джеймс Меттіс - ред.) зараз перебуває в Україні. Що стосується програми озброєння, рішення ще не прийняли, але ми не будемо відкидати таку можливість", - зазначила Науерт.

Як повідомляв УНІАН раніше, у міністерстві оборони та в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки розробили план щодо надання Україні летальних оборонних видів озброєнь.

Згідно з інформацією ЗМІ, ідеться насамперед про протитанкові комплекси та інші види оборонних озброєнь задля боротьби з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Тепер план має бути затверджений Білим домом.