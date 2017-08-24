У США активно вивчають питання надання Україні летального озброєння – глава Пентагону

Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Джеймс Меттіс заявляє, що у США активно вивчають питання щодо надання Україні оборонного озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меттіс сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Я б також зазначив щодо оборонного летального озброєння: ми активно вивчаємо це", - заявив Меттіс.

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Також він додав, що "оборонне озброєння не є провокативним засобом, якщо ви не агресор".

"І зрозуміло, що Україна не є агресором. Вона захищає власну територію", - сказав Меттіс.

Водночас він висловився за збереження конфіденційності щодо переговорів з Порошенком у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 серпня, Порошенко заявив, що обговорив з Меттісом питання розширення оборонних спроможностей України.

«Ми дійсно, ще під час мого візиту (до США), домовилися про те, що в нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України. Це стосується не тільки і не стільки постачання летального озброєння, а й забезпечення і збільшення оборонних можливостей (Збройних сил України), включаючи і засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій наших Збройних сил в оборонній сфері», - підкреслив глава держави.

«Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші, я сьогодні не хотів би коментувати ці питання, але можу сказати, що обговореннями, нашою дискусією я, як президент України, задоволений», - наголосив Порошенко.