Порошенко і Меттіс обговорили поставки оборонного озброєння Україні

Президент Петро Порошенко обговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом питання розширення оборонних спроможностей України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з Меттісом сьогодні в Києві.

«Звичайно, що обговорювали всі сторони нашої співпраці з США, включаючи… розширення наших оборонних спроможностей, співпрацю, в тому числі й у військово-технічній сфері», - сказав Порошенко.

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«Ми дійсно, ще під час мого візиту (до США), домовилися про те, що в нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України. Це стосується не тільки і не стільки постачання летального озброєння, а й забезпечення і збільшення оборонних можливостей (Збройних сил України), включаючи і засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій наших Збройних сил в оборонній сфері», - підкреслив глава держави.

«Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші, я сьогодні не хотів би коментувати ці питання, але можу сказати, що обговореннями, нашою дискусією я, як президент України, задоволений», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко обговорив з главою Пентагону можливість введення на Донбас миротворців ООН. Міжнародне присутність сприяло б створенню належних умов безпеки для просування політичного треку мирного процесу.