Вибух у центрі Києва: в РНБО не відкидають теракт

Вибух 24 серпня поблизу будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, передає Громадське.

"Ми не відкидаємо, що це спланований теракт, який спробували вчинити, щоб у День Незалежності не всі могли радіти святу. Тут працюють оперативники, Нацполіція і СБУ. Вони розуміють весь склад злочину і зараз відбувається пошук тих терористів, які це робили", — сказав він.

Турчинов наголосив, що вибух був один, хоча очевидці кажуть про два вибухи.

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"Спочатку був один вибух, схожий на петарду, а потім вже великий вибух. Ми бачили, що один чоловік тримався за голову, у нього кров йшла з голови і він надавав допомогу якійсь особі. Потім ми дізналися, що то була жінка. Її забрала швидка. Поліція швидко прибула, а швидка за хвилин 10", — розповідав свідок Ярослав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух.

Раніше поліція повідомляла, що внаслідок вибуху постраждали двоє осіб: чоловік та жінка.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство.