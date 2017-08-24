У СБУ основною версією вибуху в центрі Києва назвали хуліганство

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявляє, що наразі основною версією вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва, внаслідок якого постраждали двоє осіб, є хуліганство.

Про це вона сказала у коментарі УНІАН.

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Як відомо, в четвер у центрі Києва проходять святкові заходи з нагоди Дня незалежності.

«Оперативна група СБУ разом з іншими правоохоронними органами працює на місці пригоди. Наразі основна версія – хуліганство», - сказала вона.

Раніше поліція повідомила, що у столиці, на вулиці Грушевського, стався вибух, двоє осіб отримали тілесні ушкодження.