У СБУ основною версією вибуху в центрі Києва назвали хуліганство
15:28, 24 серпня 2017Політика
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Гітлянська назвала основною версією вибуху у центрі Києва хуліганство.
На День Незалежності у Києві стався вибух / facebook.com/Юрій Хорт
Речниця СБУ Олена Гітлянська заявляє, що наразі основною версією вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва, внаслідок якого постраждали двоє осіб, є хуліганство.
Про це вона сказала у коментарі УНІАН.
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Як відомо, в четвер у центрі Києва проходять святкові заходи з нагоди Дня незалежності.
«Оперативна група СБУ разом з іншими правоохоронними органами працює на місці пригоди. Наразі основна версія – хуліганство», - сказала вона.
Раніше поліція повідомила, що у столиці, на вулиці Грушевського, стався вибух, двоє осіб отримали тілесні ушкодження.
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