У Києві поблизу будівлі Кабміну пролунав вибух, двоє постраждалих (фото, відео)

У Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

"О 14.06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки, які встановлюються всі обставини події.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додали у відомстві.

Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову".

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