У Києві поблизу будівлі Кабміну пролунав вибух, двоє постраждалих (фото, відео)
Поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух.
У Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, двоє осіб отримали тілесні ушкодження.
Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
"О 14.06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки, які встановлюються всі обставини події.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - додали у відомстві.
Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "важко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений у голову".
Раніше СБУ заявляла, що має чимало матеріалів про підготовку провокацій на День Незалежності.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2017