Боремося за ваше повернення в Україну: Порошенко привітав донеччан з днем міста

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення Донецька.

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Про це йдеться в його привітанні до Дня міста.

"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня недалеко від будівлі так званого "МГБ ДНР" у Донецьку пролунав гімн України з автомобіля. Окупанти довго не могли відкрити автомобіль, а в результаті розбили програвач прикладом.