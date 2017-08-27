Боремося за ваше повернення в Україну: Порошенко привітав донеччан з днем міста
Президент запевняє, що український гімн знову лунатиме у Донецьку.
Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна наполегливо бореться за повернення Донецька.
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Про це йдеться в його привітанні до Дня міста.
"Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну. Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня недалеко від будівлі так званого "МГБ ДНР" у Донецьку пролунав гімн України з автомобіля. Окупанти довго не могли відкрити автомобіль, а в результаті розбили програвач прикладом.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017