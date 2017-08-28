Порошенка на цьому тижні чекають на Львівщині - голова ОДА
13:58, 28 серпня 2017Політика
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Дата поїздки та програма перебування президента будуть відомі пізніше.
Порошенко приїде до Синютки / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко цього тижня з робочою поїздкою відвідає Львівську область.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це сьогодні, 28 серпня, під час щотижневої апаратної наради у Львівській ОДА повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.
Разом з тим, львівський обласний голова не назвав дати та мети приїзду глави держави на Львівщину.
У прес-службі зазначили, що дату поїздки та програму перебування президента офіційно повідомлять завтра, 29 серпня.
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