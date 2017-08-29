Порошенко відреагував на заклик Меркель і Макрона щодо перемир’я на Донбасі

Президент України Петро Порошенко відреагував на заклик лідерів Німеччини і Франції Ангели Меркель та Еммануеля Макрона щодо забезпечення перемир’я на Донбасі у зв’язку із початком нового навчального року.

Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційній сторінці президента у Facebook.

«Вітаю заяву лідерів Німеччини та Франції із наполегливим закликом, передусім, до Президента Росії, як країни-агресора та сторони конфлікту, забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року», – йдеться в заяві.

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Порошенко зазначив, що він доручив керівництву ЗСУ продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші.

«Ця тема, серед іншого, була обговорена під час моєї сьогоднішньої наради з військовим керівництвом у Краматорську. Режим припинення вогню з нагоди початку навчального року має набути всеохоплюючого характеру, створивши сприятливі умови для просування мирного процесу з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», – додав президент.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Петра Порошенка активізувати зусилля з метою виконання Мінської угоди про встановлення режиму припинення вогню на сході України, який є крихким.