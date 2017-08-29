Юнкер відповів на слова Порошенка: Україна ще не є членом Євросоюзу та НАТО

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нагадав, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу і НАТО. Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав на конференції послів ЄС.

"У світі зараз триває 60 війн, жодної немає у Європі, не враховуючи Україну, яка не є у ЄС. Я бачу, що мій друг Порошенко сказав декілька днів тому, що Україна є Європейським Союзом і НАТО, але зараз це не те і не інше. Я думаю, що ми повинні це мати на увазі", - сказав Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України президент Петро Порошенко заявив, що дорога в України одна - широкий євроатлантичний автобан, що веде до членства у Європейському Союзі та НАТО.

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За словами президента, "на 26-му році Незалежності ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Щоб заблокувати цей процес, Москва доклала ще більших зусиль, ніж свого часу до зриву підписання самого договору".

"Та є така приказка: "Собаки брешуть, вітер віє, а караван (наш український караван) – іде". 1 вересня Угода набирає чинності і стає для нас "дорожньою картою" реформ. А дорога у нас одна - широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в Європейському Союзі та НАТО", - додав глава держави.

Крім того, 26 серпня під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців Порошенко заявив, що Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО. "Впевнений у тому, що і в подальшому ми можемо розрахувати на таку саму координацію та взаємодію з боку СКУ зусиль нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави і реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей, бо окремі політики в середині країни та за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в ЄС, і перспективу членства в НАТО", - сказав президент.