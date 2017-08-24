Угода про асоціацію і безвіз з ЄС є свідченнями остаточного розриву України з "імперією зла" - глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує, що Угода про асоціацію і безвізовий режим з Євросоюзом є свідченнями остаточного розриву України з «імперією зла».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України сьогодні в центрі Києва.

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«На 26-му році незалежності, на цьому шляху ми зруйнували візову завісу. Громадяни України отримали заслужене право вільно подорожувати до країн Євросоюзу. Угода про асоціацію і безвіз. Що може бути переконливішим свідоцтвом про наш остаточний – де-факто і де-юре - розрив з імперією?! З тією, яку Рональд Рейган назвав «імперією зла», - заявив він.

«Сподіваюся, присутній тут міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердить коректність цитати. А от за точність визначення ручаємось вже ми – бо відчули його на власному досвіді», - додав президент.