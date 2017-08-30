Євросоюз має враховувати не тільки прагнення України, але і досягнення на шляху до членства - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що Європейський Союз має враховувати не тільки прагнення України, але і досягнення на шляху до членства в ЄС.

Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу".

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"У Західних партнерів своя політична програма. І звичайно, що вона не дуже дотична до української політичної програми. В нас є свій інтерес і ми маємо його захищати. Але для того, щоби ми могли його захищати, нам треба мати всі підстави і всі докази того, що Європейський Союз має усвідомити не тільки наші прагнення, але і наші досягнення", - заявила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня на конференції послів Європейського Союзу президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер нагадав, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу і Організації північноатлантичного договору (НАТО).

«У світі зараз триває 60 війн, жодної немає у Європі, не враховуючи Україну, яка не є у ЄС. Я бачу, що мій друг Порошенко сказав декілька днів тому, що Україна є Європейським Союзом і НАТО, але зараз це не те і не інше. Я думаю, що ми повинні це мати на увазі», - сказав Юнкер.

Після цього представник України при Євросоюзі, посол Микола Точицький висловив Єврокомісії свою стурбованість у зв'язку з висловлюваннями Юнкера на адресу України, які не відповідають дійсності, і які були використані російськими ЗМІ для дискредитації України напередодні набуття чинності Угоди про асоціацію.

Як відомо, 24 серпня під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України президент України Петро Порошенко заявив, що дорога в України одна - широкий євроатлантичний автобан, що веде до членства у Європейському Союзі та НАТО. За словами президента, «на 26-му році Незалежності ми успішно завершили боротьбу за ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Щоб заблокувати цей процес, Москва доклала ще більших зусиль, ніж свого часу до зриву підписання самого договору».

«Та є така приказка: "Собаки брешуть, вітер віє, а караван (наш український караван) – іде". 1 вересня Угода набирає чинності і стає для нас «дорожньою картою» реформ. А дорога у нас одна - широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в Європейському Союзі та НАТО», - додав глава держави.

Крім того, 26 серпня під час урочистостей з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців Порошенко заявив, що Україна відповідатиме критеріям, необхідним для членства в ЄС та НАТО.

«Впевнений у тому, що і в подальшому ми можемо розрахувати на таку саму координацію та взаємодію з боку СКУ зусиль нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави і реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей, бо окремі політики в середині країни та за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в ЄС, і перспективу членства в НАТО», - сказав президент.