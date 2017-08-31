У Єврокомісії прокоментували видворення з України російської журналістки

У Європейській комісії очікують від Києва дотримання демократичних стандартів під час ухвалення рішень про заборону на в’їзд та видворення деяких іноземних журналістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це речник Єврокомісії Майа Косьянчич заявила, коментуючи факти недопуску в Україну двох іспанських журналістів та видворення з країни російської журналістки.

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"Коли йдеться про випадок з російським журналістом, я хочу наголосити, що захист національної безпеки та громадян має бути забезпечений без порушень основних прав та свобод, включаючи європейську Конвенцію з прав людини, і що будь-які подібні рішення повинні прийматися обережно, з дотриманням права на свободу висловлювання. Ми очікуємо, що українська влада утримається від застосування надмірних обмежень у питанні вільного подання ЗМІ інформації", - сказала вона.

Косьянчич не прокоментувала ситуацію з іспанськими журналістами, пояснивши, що в ЄК ще очікують на відповідну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня СБУ відмовила у в'їзді двом іспанським журналістам Антоніо Памплеге та Мануелю Анхель Састру й на три роки заборонила їм в'їжджати до країни за "діяльність, яка спрямована проти національних інтересів України".

30 серпня в СБУ заявили про видворення журналістки російського пропагандистського «Першого каналу» Ганни Курбатової й повідомили про встановлення їй заборони на в’їзд в Україну на три роки. Таке рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.