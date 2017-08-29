Від СБУ чекають роз’яснень щодо заборони на в'їзд в Україну іспанським журналістам

Міністерство інформаційної політики направило звернення у силові органи, включаючи СБУ, з проханням надати детальне роз’яснення щодо заборони в'їзду в Україну двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу та Мануелю Анхелю Састре. Про це повідомляється на сайті міністерства.

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«Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу та Мануелю Анхелю Састре. Міністерство інформаційної політики України занепокоєне ситуацією, що склалася навколо представників ЗМІ», - зазначили у відомстві, додавши, що пріоритетом роботи МІП є свобода слова та захист прав журналістів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Служба безпеки видворила з України та заборонила в’їзд двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхеля Састре через їхню антиукраїнську діяльність. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. "Так це правда, їм (Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхеля Састре – УНІАН) було заборонено в’їзд через їхню антиукраїнську діяльність в публікаціях. Жодних списків ми не вели та не ведемо", - заявила вона.