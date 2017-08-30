Російську журналістку Курбатову видворено з України і заборонено в’їзд на три роки - СБУ

Журналістку пропагандистського телеканалу Ганну Курбатову видворено з України і заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

«Російська пропагандистка Анна Курбатова, щодо якої прийнято рішення примусового видворення з України, перетнула україно-російській кордон», - написала вона.

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«Їй заборонено в’їзд на територію нашої держави на три роки», - додала речниця спецслужби.

Гітлянська також повідомила, що «рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України».

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд російських ЗМІ повідомили про нібито викрадення у Києві журналістки пропагандистського «Першого каналу» Курбатової. У прес-службі телеканалу заявили, що Курбатову затримали співробітники СБУ.