МЗС Білорусі відповіло на критику з Києва про "партнерство лише на словах"

У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали "непартнерською" заяву заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль після прохання українських дипломатів про надання допомоги в пошуках зниклого 19-річного українця Павла Гриба, який поїхав до Гомеля і не повернувся додому.

Про це йдеться в заяві начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мирончика, розміщеній на сайті білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Із 29 серпня за запитом Посольства України правоохоронні органи Білорусі - Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Слідчий комітет, Комітет державної безпеки, Прикордонний комітет - на всій території нашої країни ведуть пошук українського громадянина Павла Гриба. Зібрана інформація узагальнюється й готується для передачі українській стороні", - повідомив Мирончик.

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"Люди, на жаль, зникають із різних причин - і з власної волі або дурості, і внаслідок зловмисних дій третіх сил. Якщо за 19-річним молодим чоловіком не встежили його батьки та влада власної країни, то це ще не привід валити з хворої голови на здорову. Точно не по-партнерськи через добу після офіційного прохання про допомогу звинувачувати в чомусь країну, яка без її відома була обрана місцем чи то романтичного побачення, чи то конспіративної зустрічі", - заявив Мирончик.

"Неприйнятність подібних висловлювань і безперспективність погроз була доведена до радника-посланника посольства України в Білорусі Валерія Джигуна, який був викликаний до МЗС нашої країни 31 серпня", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що "Білорусь на словах поводиться як партнер, а насправді діє зовсім по-іншому".

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав у Гомель на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився й спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, повинна була приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло повинен був повернутися у той же день. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

ЗМІ писали, що Павло Гриб може перебувати в Краснодарі в місцевому відділенні ФСБ РФ.

31 серпня Білорусь підтвердила зникнення 19-річного сина українського активіста на її території.