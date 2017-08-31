Білорусь підтвердила зникнення 19-річного сина українського активіста на її території
Станом на сьогодні факт виїзду Павла Гриба з території Білорусі прикордонниками країни не зафіксовано.
Громадянин України Павло Гриб перетнув державний кордон Білорусі 24 серпня.
Про це повідомив виданню БЕЛТА офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.
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"Даний громадянин дійсно перетнув державний кордон Республіки Білорусь 24 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" в установленому законодавством порядку. Претензій з боку прикордонної служби Білорусі до даної особи не було", - сказав Бичковський.
Відзначається, що офіційна відповідь Держприкордонкомітету Білорусі спрямована Держприкордонслужбі України.
У коментарі Радіо Свобода Бичковський також додав, що станом на сьогоднішній день факт виїзду Павла Гриба з території Білорусі Держприкордонкомітетом не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина – Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з РФ.
Гриб повідомив, що Павло мав повернутись того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).
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29 серпня у МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання зниклого 19-річного українця під вартою у спецзакладах в цій країні.
"У разі його тримання у спецзакладах на території Російської Федерації, ми очікуємо на швидке повідомлення про місце тримання, причини затримання, наявність адвоката для захисту його прав, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції з Російською Федерацією", - підкреслив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
ЗМІ писали, що Павло Гриб може утримуватися в Краснодарі у місцевому відділенні ФСБ РФ.