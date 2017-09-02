Грицак: необхідно ввести кримінальну відповідальність для депутатів за поїздки до РФ

Голова СБУ Василь Грицак вважає, що в Україні необхідно запровадити кримінальну відповідальність для депутатів і політиків за поїздки до Росії. Про це він сказав на брифінгу, що транслювався на телеканалі "112 Україна".

Читайте такожФСБ хотіла втемну використати колишніх учасників АТО для скоєння терактів в Росії – ГрицакГолова відомства сказав, що підтримує ініціативу президента Петра Порошенка щодо посилення контролю за в'їздом іноземців до країни. "Це однозначно допоможе нам у роботі", - наголосив Грицак.

"І я би пішов ще далі. Я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками і громадськими діячами", - підкреслив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня президент підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 10 липня «Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території країни».

Згідно з указом, Кабінет міністрів має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Росію.

Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму й етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну; здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами РФ, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.

Крім того, Кабмін повинен забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян РФ, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.