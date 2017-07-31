У МЗС України назвали закон про спрощення отримання громадянства Росії українцями "нікчемним"

У Міністерстві закордонних справ України вважають схвалення російським керівництвом закону, яким спрощується порядок набуття громадянства РФ громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав.

Про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства щодо змін, внесених до закону РФ про громадянство.

"Російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства", - наголосили у міністерстві.

У МЗС підкреслили, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви про відмову від українського громадянства в повноважний орган країни громадянства є «нікчемною за своєю суттю та змістом».

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«Згідно з чинним законодавством України, єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є відповідний указ президента України», - нагадали у відомстві.

Так, у МЗС розцінюють такий крок держави-агресора як "продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які в силу різних обставин живуть або працюють на території Росії, а також на окупованій нею території України".

"У цьому зв’язку закликаємо громадян України не піддаватися на подібні провокації та вкотре застерігаємо від здійснення поїздок до Російської Федерації. У разі порушення прав та інтересів, громадяни України отримають усю необхідну консульську підтримку в дипломатичних і консульських установах України", - йдеться у коментарі

Як повідомляв УНІАН, у липні Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України.

Зокрема, обговорюється заявний порядок без надання підтвердження від української сторони при відмові від громадянства України для отримання посвідки на проживання і паспорта в РФ.

"Відмова від наявного громадянства України здійснюється шляхом направлення заяви про відмову від громадянства в повноважний орган цієї держави. Документом, що підтверджує відмову громадянина України від громадянства, яке він має, є нотаріально засвідчена копія заяви", - йдеться в законі.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що загальне число громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становило 2 млн 300 тис. 320 осіб. За її словами, з них більше мільйона - біженці з Донбасу.

Сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про спрощений порядок надання громадянства Росії українцям.