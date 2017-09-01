У ДПСУ розкрили деталі нових правил перетину кордону: у іноземців братимуть відбитки усіх пальців

В Україні треба буде обладнати 157 пунктів пропуску апаратами для зчитування біометричних данних, а також створити систему, що дозволить збирати, обробляти і захищати цю інформацію.

Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

Цього вимагає введене в дію рішення РНБО щодо посилення контролю за перетином кордону іноземцями.

"Нам потрібно обладнати всі пункти пропуску необхідною апаратурою для зчитування інформації біометричного характеру. Йдеться про відбитки усіх пальців. Крім цього, потрібно створити систему, яка б дозволяла оперативно збирати цю інформацію, обробляти, захищати і щоб ми могли використовувати її самостійно і ділитися нею з іншими правоохоронними органами за компетенцією. У нас 157 основних пунктів пропуску, які потрібно обладнати необхідною апаратурою", - сказав Слободян.

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За його словами, передбачається, що нова система оброблятиме 1 млн 200 запитів за секунду, а це досить високий рівень оперативної роботи, що вимагає відповідного програмного забезпечення.

"Йдеться про те, що іноземці даватимуть нам свої біометричні дані, які ми надалі будемо використовувати... Тести з окремими видами апаратури вже проводяться. Зокрема, ми тестуємо деяке обладнання, яке дозволяє здійснювати біометричний контроль, наприклад, віддалено від пунктів базування прикордонників, у потягах чи на морському транспорті", - уточнив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ № 256/2017, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 липня «Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України».