Грицак припускає, що зниклого у Білорусі українця утримує ФСБ РФ

Голова СБУ Василь Грицак припускає, що зниклого у Білорусі 19-річного українця Павла Гриба утримує Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. Про це він сказав на брифінгу, що транслювався на телеканалі "112 Україна".

Читайте такожБілорусь підтвердила зникнення 19-річного сина українського активіста на її територіїНа жаль, нам не дуже багато відомо про цю історію. Нам відомо лише те, що білоруські прикордонники підтвердили заїзд на територію Республіки Білорусь Павла, і те, що звідти він не виїжджав", - сказав Грицак.

"Ми лише можемо здогадуватися, і ми зараз ловимо фрагментарну інформацію з приводу того, де він може перебувати, але і ви, і ми, розуміємо, що скоріше за все, він у руках ФСБ у Російській Федерації", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла Гриба під вартою у спецустановах в цій країні.

ЗМІ писали, що Павла Гриба можуть утримувати в Краснодарі в місцевому відділенні ФСБ РФ.

30 серпня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що українським дипломатам ще не вдалося встановити контакти з російськими з приводу зникнення Павла Гриба.