Українським дипломатам досі не вдалося встановити контакти з російськими щодо зникнення українця Гриба - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що українським дипломатам ще не вдалося встановити контакти з російськими з приводу зникнення українця Павла Гриба, який за деякими повідомленнями з Білорусі міг бути переправленим до російського Краснодару. Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу".

Дипломат заявила, що в МЗС Білорусі отримали ноту України щодо зниклого українця Павла Гриба.

"І ми намагаємося з'ясувати ситуацію і взагалі зробити все можливе для того, щоби змінити цю ситуацію. Звичайно, що сказати, що білоруси співпрацюють так як належно, ми не можемо. На жаль, не можемо", - заявила Зеркаль.

Окрім того, вона сказала, що до білоруської сторони зараз набагато більше питань, аніж є відповідей.

"В нас не відбулося ще контактів, тому я не можу нічого ні спростувати, ні підтвердити", - заявила Зеркаль, відповідаючи на запитання чи підтверджується інформація, що Гриб може перебувати у відділі ФСБ у Краснодарі в Росії.

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Вона запевняє, що МЗС залучила до з'ясування місцезнаходження Гриба усіх українських консулів.

"Що стосується омбудсмена (Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської - УНІАН), через зв'язки з (російським) омбудсменом (Тетяною Москальковою), це теж можливо, але зважаючи на те, що ми не розуміємо фактично і фізично, де він знаходиться, то це є питання", - сказала дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення його 19-річного сина – Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутись того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня у МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання зниклого 19-річного українця під вартою у спецзакладах в цій країні.

"У разі його тримання у спецзакладах на території Російської Федерації, ми очікуємо на швидке повідомлення про місце тримання, причини затримання, наявність адвоката для захисту його прав, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції з Російською Федерацією", - підкреслив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

ЗМІ писали, що Павло Гриб може утримуватися в Краснодарі у місцевому відділенні ФСБ РФ.