Зникнення сина українського офіцера у Білорусі: прокуратура почала розслідування

Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) щодо безвісного зникнення громадянина України Павла Гриба, який у подальшому, за повідомленнями окремих ЗМІ, можливо затриманий співробітниками спецслужб іноземної держави на території Республіки Білорусь, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Керівництву Державної прикордонної служби України направлено запит щодо підтвердження факту перетину місцевим жителем державного кордону України. Готуються клопотання про надання міжнародної правової допомоги з метою підтвердження або спростування факту та підстав затримання і розшуку громадянина України, його місцезнаходження.

Як повідомляв УНІАН, 19-річний Павло Гриб зник у Білорусі 24 серпня. Його батько, член громадської ради при Державній прикордонній адміністрації ДПСУ, радник голови синодального управління військового духовенства УПЦ КП, офіцер-прикордонник запасу Ігор Гриб підозрює, що Павла викрала ФСБ Росії.

За даними ТСН, Павло Гриб переписувався у соцмережі з 17-річною дівчиною з Сочі. Та пізніше розповіла журналістам, що її шантажували співробітники спецслужб. Саме дівчина призначила Грибу зустріч у Гомелі.