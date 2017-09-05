Україна відреагувала на заяву Путіна про миротворців на Донбасі: росіян серед них бути не повинно

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заявою президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію розмежування на Донбасі спотворюється сама ідея запровадження миротворчої операції.

Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з інформацією ЗМІ про останні заяви керівництва РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі, оприлюдненому прес-службою зовнішньополітичного відомства.

"У МЗС Україні взяли до уваги заяву президента РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі, оприлюднену в ЗМІ. Вважаємо, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Сході України", - заявили у МЗС.

У відомстві нагадали, що ще у березні 2015 року президент України Петро Порошенко офіційно надіслав до Генерального секретаря ООН та голови Ради Безпеки ООН звернення щодо розгортання на території України миротворчої операції під егідою ООН. Цей лист був розповсюджений 2 квітня 2015 року як офіційний документ РБ ООН. Відповідна ініціатива глави держави була до цього підтримана РНБОУ та Верховною Радою України.

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"Метою такої операції мало б стати забезпечення тривалого миру в окремих районах Донецької і Луганської областей України на основі Мінських домовленостей та з дотриманням основоположних принципів і норм Статуту ООН з одночасним посиленням присутності СММ ОБСЄ", - наголошується у коментарі.

У МЗС зауважили, що відтоді Росія як держава-агресор постійно саботувала пропозиції України, відмовляючись розглядати звернення України в РБ ООН і навіть стверджуючи, як це було в червні 2016 року, що Україна не зверталася до РБ.

"Україна завжди відстоювала чітку позицію, що будь-яка міжнародна миротворча присутність має запроваджуватися за згодою та після вичерпних консультацій з українською стороною, передбачати виведення всіх окупаційних військ та найманців, а також їхньої зброї з території України і забезпечувати надійний контроль українсько-російського кордону для запобігання потраплянню російських військових, зброї, техніки і найманців на територію України", - нагадали у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили, що у разі прийняття рішення про запровадження операції з підтримання миру (ОПМ), "не може бути й мови про присутність військового чи іншого персоналу сторони-агресора на території України під виглядом миротворців, оскільки це суперечитиме базовим принципам миротворчої діяльності ООН".

Рівною мірою, наголошується у коментарі, не може йтися про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО за підтримки, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з боку РФ.

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"Оприлюднена ЗМІ інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо-українським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети – встановлення сталого миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у коментарі.

Водночас, запевнили у МЗС, Україна як послідовний прихильник ініціативи розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі готова опрацьовувати це питання. У цьому зв’язку Постпредству України в Нью-Йорку дано доручення провести відповідні консультації з делегаціями в РБ ООН.

Також у МЗС вважають, що неухильне дотримання російською стороною сталого та повного режиму припинення вогню, оголошеного наприкінці серпня у зв’язку з початком навчального року, має створити сприятливе підґрунтя для початку діалогу з метою розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у "нормандському форматі" наголосив на необхідності.