Україна в ООН про ідею Путіна щодо Донбасу: сторона конфлікту не може бути миротворцем

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донецької та Луганської областей до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.

Про це він сказав під час відеовключення з Нью-Йорку в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як наголосив дипломат, миротворча місія обов'язково має розміщуватися на усій території Донбасу, і в першу чергу, на українсько-російському державному кордоні.

"Ще одне питання, абсолютно принципове для нас, воно навіть не підлягає ніякому обговоренню - це виведення до розгортання місії ООН всіх іноземних військ, а іноземні війська, як ми знаємо, там лише однієї країни - Російської Федерації. З цього випливає ще один важливий елемент, для нас принциповий, це те, що не може бути країна, яка є стороною конфлікту, тобто Росія, одночасно миротворцем", - наголосив Єльченко.

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Посол пояснив: "Якщо, наприклад, у майбутньому, коли розпочнеться робота над мандатом, ми почуємо від Росії, що там мають бути її миротворці, це буде неприйнятно і не тільки для нас, а й для всіх наших партнерів у Раді Безпеки, тому що це суперечить основоположним принципам Статуту ООН і правилам ведення миротворчості".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Згодом прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».