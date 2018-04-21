Бюджетний бліцкриг Азарова, або Опозиції вказали на її місце

В Україні життя бюджету між першим та другим читанням завжди було життям метелика.

Традиційно, з 1998 року, коли Тимошенко очолила Бюджетний комітет, перше читання бюджету було веселою Купальською ніччю опозиції, у вогнищі якої радісно палахкотіли роздуті доходи. В результаті кожної осені бюджет, зверстаний за урядовими лекалами, на очах розповзався у доброго пухкого череваня - і тобі дам, і тобі дам.

Але бюджетна безшабашність тривала недовго - до другого читання. Потім гору брав уряд, провадив бюджетну ліпосакцію, в результаті якої роздуті бюджетні апетити хоча і вгамовувалися, однак більшості учасників дійства щось таки та перепадало - кому на газопровод на окрузі, кому на школу в Ковалівці, комусь на дорогу до дачі.

Перше читання бюджету-2007 стоїть осторонь у бюджетній історії України.

Ще жодного разу стільки приторного єлею не лилося на адресу уряду, стільки дифірамбів не лунало на адресу розробників бюджету. А промову голови бюджетного комітету Макєєнка Азарову взагалі клади хоч щовечора до хворого місця.

Вперше бюджет залишився самим собою, а не перетворився на накачаного стероїдами нездійсненних обіцянок інваліда, приреченого на швидке сконання під скальпелем Мінфіну. Проголосований варіант, за яким - "і доходи цілі, і видатки ситі". "Антикризовики" не піддалися на спокуси тимошенківців збільшити доходи на 12 мільярдів гривень. Натомість, як в тому анекдоті про чоловіка, який втомився пояснювати дружині причини своєї відсутності - придумай, мовляв, сама, - зобов`язали своїх в уряді знайти джерела під потрібні видатки.

Чи не вперше за бюджет голосували комуністи (хоча, можливо, десь в архівах і зафіксований факт їх позитивного голосування в першому читанні; в остаточному ж - ніколи). Цього разу, окрім соцзахисту, в їх фаворитах ходить сільське господарство. Зокрема, дано доручення Кабміну врахувати їх пропозицію "збільшити доплати до закупівельних цін за реалізацію переробним підприємствам тваринницької продукції на 2, 5 млрд. грн., у тому числі доплати на молодняк 750 млн. грн.; свиней 600 млн. грн.; птиці 600 млн. грн.; молока 510 млн. грн. Крім того, пропонується передбачити 277,5 млн. грн. на стимулювання поголів’я худоби високої продуктивності". Це окрім ще 10 млрд на державну підтримку аграріїв.

Якось - зовсім недоречно, читаючи про 600 млн грн дотації на свинину - пригадалося слово з бюджетного сленгу американських конгресменів та журналістів. "Pork" - "свинина" - на тамтешньому жаргоні означає лобістські, любі серцю американського конгресмена бюджетні пропозиції, які зазвичай враховуються в тілі трильйонного федерального бюджету.

Жодного разу в першому читанні настільки зневажливо не ставилися до опозиції, а її пропозиції (різної якості та різного гатунку, здебільшого популістичні) - настільки зухвало не враховувалися у висновках і пропозиціях (хоча, знову ж таки, ті висновки та пропозиції не варто переоцінювати). Відверто кажучи, опозиції вказали на її місце.

Бюджетне 31 жовтня подає кілька уроків. Подобається вона комусь чи ні, але конституційна реформа сьогодні себе продемонструвала - коаліційна квочка ретельно і ревниво оберігає своє бюджетне курча, свій уряд і щосили боронить його від чужаків, дзьобаючи навіть жінок.

Водночас ситуація, коли голова Бюджетного комітету у кожній статті, у кожній промові ціни не може скласти сумнівній якості бюджету, запопадницьки виправдовує кожен бюджетний порух уряду, є паранормальною. Вона перетворює на фарс парламентський контроль за урядом. Однак тим гучнішими будуть скандали, яких не уникнути.

Судячи з гарного настрою, з яким Азаров залишав парламентську залу після бюджетного бліцкригу, він допоміг своєму патрону - принаймні, на деякий час - спростувати софізм "в чому полягає відмінність між урядом та мафією? В тому, що хтось із них - організований". Сьогодні вони були організовані не гірше.

Станіслав Голубченко, УНІАН