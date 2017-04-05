Єдиним "Буком", що перебував у радіусі ураження MH17, був російський - Bellingcat (фото, відео)

15 липня 2014 року капелан ЗСУ Михайло Греділь зробив фото українського "Бука", який нібито перебував поблизу Донецька.

Ці фотографії він завантажив за два дні до того, як був збитий рейс MH17. Геотеги свідчать про те, що фото були зроблені поблизу Донецька на сході України, йдеться на сайті Bellingcat.

Сам капелан ЗСУ заявив, що ця фотографія була зроблена за кілька сотень кілометрів від зони АТО. Bellingcat звертає увагу на те, що в травні 2014 року Греділь їздив до військового табору під Донецьком, про що повідомляється на сайті церкви.

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З опублікованих фото експерти зробили висновки, що капелан їздив у травні та в липні 2014-го року в один і той же військовий табір у Миргороді.

Український "Бук" розташовувався далеко від місця катастрофи літака, зазначили у Bellingcat. Порівнюючи фотографії травня і липня 2014 року Греділя на базі ВПС, стає зрозуміло, що він відвідував одну й ту ж базу в Миргороді Полтавської області.

Також експерти показали відео пересування цього "Бука" під Миргородом:

При цьому у Bellingcat наголосили, що єдиним "Буком", який перебував у радіусі ураження MH17, був російський "Бук" 332 53-ї зенітної ракетної бригади, що базується під Курськом.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.