Порошенко анонсує найближчим часом оприлюднення закону про реінтеграцію Донбасу

Президент Петро Порошенко анонсує найближчим часом оприлюднення і винесення на обговорення закону про реінтеграцію Донбасу.

Читайте такожУ законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання - І. ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Завершується робота над законопроектом про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України», - заявив він.

«Найближчим часом він буде оприлюднений і винесений на обговорення в Україні і серед наших партнерів. Вирішальне слово буде за вами, шановні народні депутати», - додав президент.