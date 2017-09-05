В законі про реінтеграцію Донбасу "АТО" замінять "Операцією з оборони України"

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонується замінити термін «Антитерористична операція» на термін «операція з оборони України». Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

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За його словами, якщо Україна офіційно застосує слова «війна», це тільки допоможе Росії.

«Ми можемо назвати це війною. Тоді фактично ми оголошуємо війну Росії. Сьогодні Росія каже, що «нас там немає». Але коли ми оголошуємо війну, ми починаємо «отримувати» все, що може запропонувати російський ВПК: танки, артилерію, літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно?» – сказав Гримчак.

Він додав, що у законопроект про реінтеграцію Донбасу внесуть зміни в позицію щодо миротворців і запропонують на розгляд народним депутатам України після сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Після того, як пройде Генеральна асамблея ООН і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни… Думаю, що до кінця вересня», – прогнозує Гримчак.

Президент України Петро Порошенко 20 вересня на Генасамблеї ООН виступатиме з пропозиціями щодо миротворчої місії на Донбасі. Представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготований повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії.