Заставу нардепа Полякова суд зарахував на користь держави і призначив нову

Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення зарахувати внесену народним депутатом Максимом Поляковим заставу в розмірі понад 300 тис. грн у дохід держави.

Читайте такожПоляков показав ухвалу про визнання його потерпілим у справі провокації підкупу НАБУЯк передає кореспондент УНІАН, також суд призначив нову заставу в розмірі 608 тис. грн.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, підозрюваних у причетності до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Встановлена ймовірна причетність двох депутатів - Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

25 липня Поляков вніс заставу, однак декілька разів не дозволяв одягнути на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.