Нардеп Поляков сходив до психіатра і показав довідку

Народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков пройшов психіатричний огляд. Про це він написав на свій сторінці в соцмережі Facebook.

"Враховуючи висловлювання директора НАБУ Артема Ситника щодо того, що Поляков є психічно хворим, сьогодні зранку, як і обіцяв, я пройшов медичний огляд у лікаря-психіатра Київського міського психоневрологічного диспансеру №3", - написав Поляков.

Читайте такожПечерський суд спростував визнання нардепа Полякова потерпілим у справі про "провокації підкупу"

Нардеп зазначив, що згідно консультативного висновку, психічних розладів виявлено не було.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Поляков повідомив, що йому наділи електронний браслет. "Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я, як законослухняний громадянин, надів електронний засіб контролю", - розповів депутат. Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

Читайте такожСкандальний екс-прокурор Сус підтримав справу Полякова проти НАБУ

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.