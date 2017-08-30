Поляков повідомив, що його визнали потерпілим у справі стосовно "провокації підкупу"

Печерський районний суд Києва визначив народного депутата Максима Полякова, що фігурує у "бурштиновій справі", потерпілим у справі стосовно провокації підкупу НАБУ. Про це народний обранець написав на сторінці у Facebook.

"Сьогодні відбулося торжество правосуддя! Рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ", – написав нардеп, опублікувавши фото зі своїм адвокатом.

Читайте такожДепутату Полякову з п'ятого разу таки наділи електронний браслет (фото)

Він зазначив, що тепер очікує від генерального прокурора України Юрія Луценка "послідовних і мудрих дій".

"Генеральна прокуратура України має довести до кінця відкрите кримінальне провадження з розслідування діяльності директора НАБУ та організованого ним злочинного угруповання, вручити повідомлення про підозру Ситнику та детективам НАБУ, які сфальсифікували проти мене справу", – наголосив депутат від "Народного фронту".

Під кінець Поляков зазначив про свою готовність якнайшвидше "привезти браслет для Ситника".

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Поляков повідомив, що йому наділи електронний браслет. "Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я, як законослухняний громадянин, надів електронний засіб контролю", - розповів депутат.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.