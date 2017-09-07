Запит Грузії про видачу Саакашвілі розглядатиме Мін’юст - Сарган

Запит Грузії про видачу колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі розглядатиме Міністерство юстиції України.

Про це прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Вона нагадала, 5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі. При цьому Петхов заявив, що запит грузинської сторони був адресований Мін’юсту та Генпрокуратурі України. Він також повідомив, що Мін'юст направляє отриманий запит до ГПУ для проведення екстрадиційної перевірки.

Сарган підтвердила, що Генпрокуратурою України цього тижня в копії отримано запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі.

«Враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбіліського міського суду, відповідно до ст. 574 КПК України, запит компетентних органів Грузії буде розглядатись Міністерством юстиції України», - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов заявив, Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту та екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено у розшук.