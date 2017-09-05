Грузія просить Україну знайти, арештувати та видати їй Саакашвілі

Грузія звернулася до України про розшук, взяття під варту та екстрадицію позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, який є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

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"Україна отримала запит про розшук і взяття під варту та екстрадицію Михеїла Саакашвілі. Запит Головної прокуратури Грузії був адресований Міністерству юстиції України та Генеральній прокуратурі України", - заявив Пєтухов.

Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. За словами Петухова, кримінальна справа проти Саакашвілі порушена за ознаками статті 182 Кримінального кодексу Грузії, яка "передбачає відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групи осіб у великому розмірі". Крім того, Саакашвілі інкримінують статті 333 і 117 (зловживання службовим становищем службовою особою, вчинене шляхом насильства чи застосуванням зброї та умисне завдання тяжкої шкоди здоров'ю) КК Грузії, ч. 2 ст. 332 (зловживання службовим становищем службовою особою).

"Ухвалою судді колегії у кримінальних справах Тбіліського міського суду від 2 серпня 2014 року щодо Міхеїла Саакашвілі було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Постановою старшого прокурора Головної прокуратури Грузії від 4 серпня 2014 року у зв'язку з ухилянням від явки до слідчого органу та невстановлення місцезнаходження Міхеїла Саакашвілі, він був оголошений у розшук", - наголосив Петухов.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За словами народного депутата Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

1 серпня в мережі опублікували указ за підписом Порошенка. Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді. 6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.