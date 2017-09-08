Україна, Грузія і Молдова спільно готуватимуться до саміту "Східного партнерства"

Україна, Грузія та Молдова спільно готуватимуться до саміту «Східного партнерства», який заплановано провести 24 листопада у Брюсселі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України у "Твіттері".

"Відбулася тристороння зустріч міністрів України, Грузії та Молдови. Домовилися готуватися спільно до саміту «Східного партнерства»", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Раді ЄС підтвердили важливість "Східного партнерства" Європейського СоюзуЯк відомо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває в Естонії з метою участі у робочому обіді міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та держав-учасниць програми «Східне партнерство».

«Східне партнерство» - це політика ЄС, яка має на меті зміцнити відносини зі східними сусідами євроспільноти. Ініціативу представила Польща за підтримки Швеції у 2008 році. Програму ЄС зі зміцнення співпраці з шістьма східними країнами ЄС - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною - започатковано під час саміту у Празі в 2009 році.