Томбінський підтримує ініціативу щодо створення спільного економічного простору між країнами "Східного партнерства"

Про це Томбінський заявив у інтерв'ю "Радіо ЄС - Європейська станція".

"Країни Центральної Європи після колапсу Варшавського пакту і Радянського Союзу вперше почали створювати зону вільної торгівлі. Таку ж модель можна випробувати на території країн Східного партнерства. Взаємодія та взаємодоповнюваність між економіками цих країн очевидні. Ми розглядали Центральноєвропейську асоціацію вільної торгівлі як свого роду тренувальний майданчик перед вступом до ЄС, де ми могли випробувати, як наші економіки та адміністрації зможуть функціонувати в (такого роду) багатосторонній угоді", - сказав Томбінський.

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"Якщо ці угоди і можливе об'єднання східноєвропейських країн в економічний союз буде відповідати загальним принципам відкритості ринків, які сформульовані Світовою організацією торгівлі, адже всі країни, окрім Білорусі є партнерами СОТ, то це також може стати гарним тренувальним майданчиком для майбутнього членства в європейських інституціях", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Клімкін порушив питання про можливість створення спільного економічного простору між країнами "Східного партнерства". "Я сьогодні порушив питання про важливість плідної дискусії з метою визначити, чи можемо ми і яким чином створити спільний економічний простір", - повідомив тоді Клімкін.

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При цьому міністр звернув увагу на те, що комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган під час зустрічі з міністрами країн "Східного партнерства" зауважив, що ці шість країн мають важливий ринок, який налічує майже 70 мільйонів позиційних користувачів і "який може і має діяти на основі європейських правил гри".

"Ми домовились, яким чином просуватися далі, яким чином зробити оцінки цього руху", - сказав глава МЗС.