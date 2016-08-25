Томбінський: Східне партнерство залишається перспективним проектом

Про це Томбінський заявив в інтерв'ю "Радіо ЄС - Європейська станція". "Я не вважаю, що "Східне партнерство" знизило свій потенціал. Це перспективний проект. Ми бачимо, які серйозні сили намагаються завадити роботі цього партнерства. І це підтверджує, що Східне партнерство - це серйозна програма для цих країн", - сказав Томбінський, відповідаючи на питання, чи вичерпала себе ініціатива Східного партнерства, зважаючи на різну динаміку взаємин шести цих країн з Євросоюзом.

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У Молдові та Грузії угода про асоціацію з Євросоюзом вже повноцінно набула чинності, а в Україні через результати референдуму у Нідерландах - ще ні.

При цьому посол сказав: "Ми бачимо, що всі ці шість країн "Східного партнерства" все ще перебувають на тому ж векторі. Швидкість і можливості реформування різні, але напрямок в основному такий самий", - сказав Томбінський.

Водночас посол висловив переконання, що "європейська модель довела, що вона набагато успішніша, ніж інші моделі".

Також Томбінський сказав, що Східне партнерство залишається актуальним, але мова йде не стільки про інтеграцію з Євросоюзом, скільки про надання інструментів з боку ЄС, які країни-партнери можуть використовувати. "Це залежить від того, як кожна з цих країн керує своїм процесом реформ і від твердого бажання впроваджувати практику і рішення, які були випробувані в інших країнах", - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, Східне партнерство - це політика ЄС, яка має на меті зміцнити відносини зі східними сусідами євроспільноти. Ініціативу представила Польща за підтримки Швеції у 2008 році. Програму ЄС зі зміцнення співпраці з шістьма східними країнами ЄС - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною - започатковано під час саміту у Празі в 2009 році.