Саакашвілі вирушив в бік України разом із Тимошенко - журналіст

12:53, 10 вересня 2017
Політика
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10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання.

Саакашвілі прямує до кордону у супроводі журналістів і нардепів / фото Єгор Фірсов

Автобус з Міхеїлом Саакашвілі, Юлією Тимошенко і журналістами вирушив у бік українського кордону.

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Про це повідомила журналістка Кристина Бердинських в Twitter, опублікувавши фотографії з автобусу.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.

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Теги: #Саакашвілі в Україні#Саакашвілі у Краковці