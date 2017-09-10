Саакашвілі вирушив в бік України разом із Тимошенко - журналіст

Автобус з Міхеїлом Саакашвілі, Юлією Тимошенко і журналістами вирушив у бік українського кордону.

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Про це повідомила журналістка Кристина Бердинських в Twitter, опублікувавши фотографії з автобусу.

Автобус с Тимошенко, Саакашвили и журналистами отправляется к границе. Фото Егора Фирсова pic.twitter.com/Xh9YRMsH4T — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 10 вересня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.