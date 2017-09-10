На пункті пропуску "Краковець" очікують Саакашвілі: поліція виявила і оточила "тітушок" (наживо)

На пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею очікується прибуття Міхеїла Саакашвілі.

Вже з вчорашнього вечора на пункті почали збиратися прихильники грузинського екс-президента, а поліція працює у посиленому режимі.

Наразі екс-глава Одеської ОДА Саакашвілі перебуває в Жешуві, де планує дати прес-конференцію. Близько 4 ночі з Варшави вирушив автобус із журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краковець" разом з ними.

У Жешув прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

За словами українських прикордонників, вони мають намір відібрати у Саакашвілі паспорт, щоб той повернувся у Польщу для визначення свого правового статусу.

При цьому біля пункту пропуску «Краковець» поліція виявила і оточила групу невідомих осіб в камуфляжі.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення українського громадянства екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Сталося це нібито через те, що він надав недостовірні дані при поданні прохання про громадянство, зокрема про його судимості в Грузії.

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На момент позбавлення громадянства Саакашвілі перебував у США, потім поїхав у Польщу і Литву, після чого переміщався по Європі нібито за закордонним паспортом України.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня. Він стверджує, що має тільки одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, "дати право відстояти" своє громадянство в суді.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов заявив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, згідно з даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим по чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії Саакашвілі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, він оголошений в розшук.

При цьому зустрічати Саакашвілі на межі збираються його прихильники, активісти і низка нардепів, у тому числі лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.