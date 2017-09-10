У МВС розповіли, чи затримуватимуть Саакашвілі через незаконний перетин кордону

Правоохоронні органи України будуть реагувати в рамках закону на ситуацію з проривом через пункт пропуску «Шегині» екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі разом з українськими політиками на територію України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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«Поліція буде діяти суто в межах закону», - заявив він, відповідаючи на запитання чи буде поліція затримувати Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином держкордону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.