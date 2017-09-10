Саакашвілі незаконно перетнув український кордон – прикордонники

Прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляє, що позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Про це Слободян заявив в коментарі УНІАН.

«Натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тилового боку, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, вчинив бійку з прикордонниками і затягнув Саакашвілі на територію України», - зазначив речник.

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«Він (Саакашвілі – УНІАН) разом з групою осіб, які його супроводжували, незаконно перетнули кордон, тому що ніякого прикордонно-митного оформлення вони не проходили», - додав Слободян.

За його словами, правову оцінку треба дати пізніше.

«Зараз потрібно все чітко визначити»,- додав прес-секретар ДПСУ.

Також стало відомо, що Саакашвілі не приїде в ПП «Краковець», він їде до Львова.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перетнув український кордон у пункті пропуску «Шегині». Політик нібито рухається у бік ПП "Краковець".

"Мирні люди з українського боку мирно зайшли на український кордон і абсолютно мирно забрали делегацію, де були народні депутати і Саакашвілі, і вони вже мирно перейшли на територію України пішки", - розповіли на мітингу.